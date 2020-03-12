"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيانها الثاني أن القطار رقم ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.





وأضافت، أنه كانت هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة مما نتج عدد ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.





وأعلنت أنه قد انتقل إلى موقع الحادث المهندس كامل الوزير وزير النقل.





وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوع حادث اصطدام قطار ٩٩١ قادم من أسوان بقطار ٩٨٩ قادم من سوهاج، وذلك في مزلقان النجيلي بعدما عبر كوبري إمبابة.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للفجر، أنه لا يوجد وفيات من الحادث، وأنه كان بسبب سوء الأحوال الجوية، وعطل في سيمافورات المزلقان، تسبب في اصطدام قطار 989 بقطار 991 من الخلف في عربة الباور وعربة الركاب التي تليها.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



