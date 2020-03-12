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مباراة الأهلي وإنبي بالدوري مهددة بالإلغاء

الخميس 12/مارس/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة قوية أمام إنبي، بالدوري العام.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد إنبي، بالدوري الممتاز.

ويأتي دراسة مسؤولو الجبلاية ولجنة المسابقات، بسبب سوء الأحوال الجوية والذي يستمر على مدار الثلاث أيام المقبلة، وهو ما يصعب من إقامة أو خوض أي مباريات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار سوء الأحوال الجوية حتى السبت المقبل، وهو ما يصعب من خوض الفريقين تدريباتهم قبل المباراة بشكل طبيعي، وهو ما قد يؤثر على الأداء داخل أرضية الملعب لعدم الجاهزية.

وكان الاتحاد المصري، أعلن تأجيل مباريات اليوم والتي كان سيخوض فيها الزمالك مباراة ضد نادي الاتحاد السكندري، بسبب نفس الظروف الجوية.

ومن المفترض أن يلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب القاهرة ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.
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