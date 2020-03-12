Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفارة المملكة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بسرعة التواصل للعودة إلى الوطن

الخميس 12/مارس/2020 - 06:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
طالبت السفارة السعودية في البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، من جميع المواطنين الموجودين في كل من ( البوسنة والهرسك ، وجمهورية كرواتيا ، وجمهورية صربيا ) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو، وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصا على سلامة مواطنيها.


ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة اليو المواطنين العودة البوسنة والهرسك الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. اللحظات الأولى لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ 35 دقيقة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تشيد بقرار تعليق المملكة تأشيرات المعتمرين

لجنة متابعة كورونا: لم يتم تسجيل أي إصابة بالمملكة حتى الآن

السعودية تكشف سبب تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين بالمملكة

سفارة المملكة بأذربيجان تطالب السعوديين بتوخي الحذر لمواجهة "كورونا"

السعودية تعلن تعليق السفر إلى 5 دول جديدة للسيطرة على "كورونا"

سفارة المملكة في البحرين تمنح مهلة 72 ساعة لمغادرة السعوديين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

05:48 م

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status