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وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل

الخميس 12/مارس/2020 - 06:38 م
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الجولة
الجولة
احمد رفعت صديق
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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لجميع منشأت ومبانى الركاب لمتابعة إجراءات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى ومتابعة سير العمل وانتظام الحركة الجوية فى ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد ورافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

وخلال الجولة قام الوزير بتفقد صالات السفر والوصول بمبانى الركاب للإطمئنان على انسيابية العمل بالمطار وكذلك منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الاسواق الحرة بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات.

كما تفقد غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل IOCC بمصرللطيران لمتابعة تاثير الطقس علي موقف الرحلات أولًا بأول والتي شهدت انتظامًا فى الحركة بنسبة 85%، كما اطلع على الاستعدادات الموضوعة سلفًا للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، وكذا دور قطاع العمليات بالمطار بمتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة تحسبًا لأى طارئ.

وأشار إلى أن جميع المطارات المصرية ترفع حالة الاستعداد القصوى خاصة فى ظل التحذيرات والتنبؤات المسبقة طبقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال انتشار وتواجد مكثف لجميع المعدات المسئولة عن رفع المياه وفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقله سير العمل وللحفاظ على انسيابية العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطارات.

كما شد الوزير بأزر جميع العاملين خلال مقابلته لهم فى مواقع العمل المختلفة بالمطار، حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة وأدائهم المخلص لعملهم وبخاصة العاملين بالمهبط بنظام النوبات لدورهم الفعال والبارز الذى ظهر جليًا خلال تواجدهم فى مواقع عملهم خلال هذه الظروف الجوية السيئة التى تمر بها البلاد،،كما حث سيادته الجميع بضرورة التكاتف والمثابرة والتفانى فى العمل من أجل القيام بواجباتهم على أكمل وجه وللحفاظ على صورة ومكانة قطاع الطيران المدنى.

وشدد على كافة المسئولين باستمرار المتابعة والتواجد الدائم بجميع القطاعات المختلفة والتواصل الفعال مع غرف العمليات وإدارة الأزمات للتعامل بشكل سريع وفورى مع أى حدث أو ظرف قد يطرأ وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين والركاب.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة سير العمل
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الكلمات المفتاحية

مطار القاهرة الظروف الجوية السيئة الطيران الاجراءات الاحترازية

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