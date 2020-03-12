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الصحة تكشف طبيعة إصابات ركاب حادث قطاري إمبابة
الخميس 12/مارس/2020 - 06:35 م
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أمنية فوزي
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث تصادم قطاري الصعيد بين رمسيس وإمبابة، موضحًا أن حالات المصابين من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح بين سحجات، وكدمات، وكسور بسيطة، لافتًا إلى أنه يوجد 13 إصابة، ولا يوجد وفيات.
وأكد خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن حالة المصابين الصحية مستقرة، متابعًا: "نتابع الوضع أولًا بأول من موقع الحادث"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات منذ شهرين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحادث بسيط جدًا، وأنه تم السيطرة عليه، متابعًا: "نطمأن المواطنين"، معلنًا عن خروج المواطنين بعد تحسن حالاتهم في وقت قليل.
وناشد، المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة على الخط الساخن لمعرفة أسامي المصابين، لافتًا إلى أنه يوجد 9 حالات مستشفى معهد ناصر، وحالتين في مستشفى شبرا العام، وحالتين في مستشفى السكة الحديد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مخزون الدم يكفي ويفيض في كافة المستشفيات، موضحًا أن إصابات سوء الأحوال الجوية بسيطة حتى الآن، وأن المستشفيات ترفع درجة الاستعدادات القصوى، متابعًا: "الخط الساخن 105 للأمراض المعدية ويعمل على مدار الـ24 ساعة".
وأكد خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن حالة المصابين الصحية مستقرة، متابعًا: "نتابع الوضع أولًا بأول من موقع الحادث"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات منذ شهرين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحادث بسيط جدًا، وأنه تم السيطرة عليه، متابعًا: "نطمأن المواطنين"، معلنًا عن خروج المواطنين بعد تحسن حالاتهم في وقت قليل.
وناشد، المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة على الخط الساخن لمعرفة أسامي المصابين، لافتًا إلى أنه يوجد 9 حالات مستشفى معهد ناصر، وحالتين في مستشفى شبرا العام، وحالتين في مستشفى السكة الحديد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مخزون الدم يكفي ويفيض في كافة المستشفيات، موضحًا أن إصابات سوء الأحوال الجوية بسيطة حتى الآن، وأن المستشفيات ترفع درجة الاستعدادات القصوى، متابعًا: "الخط الساخن 105 للأمراض المعدية ويعمل على مدار الـ24 ساعة".
من جانبها، قررت هيئة السكك الحديدية؛ إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.
وذكر بيان صادر عن الهيئة؛ أن حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة؛ ونتج عن ذلك وقوع 13 مصابا.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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