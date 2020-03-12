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إنقاذ المركب السياحي بعد جنوحه بالغردقة دون خسائر

الخميس 12/مارس/2020 - 06:34 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد طه
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قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري سابقآ، تم إنقاذ المركب السياحى بعد جنوحه بسبب سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.

وأكد "الطيب"فى تصريح خاص لـ"لفجر"، تم إنقاذ المركب من قبل أصحاب اللنشات السياحية والبحار بالمرسى، موضحًا لم تسفر عملية جنوح المركب على أى خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن المركب لم يكن عليه أى سياح.

كتلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، بلاغًا بجنوح مركب سفارى خلال تواجده بأحد المراسى بمدينة الغردقة دون وقوع إصابات في الأرواح.

ومن قال حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر سابقا إن الجمعية تلقت بلاغًا من أحد أعضاء الجمعية بجنوح مركب سفارى فى أحد المراسى بمدينة الغردقة.

وأضاف الطيب فى تصريح خاص لـ"لفجر"، على الفور تم إخطار غرفة عمليات المحافظة والجهات المختصة للتعامل الفورى مع الواقعة.


وأشار"الطيب"، أن المركب لم يكن به أى من السياح، مؤكدا أن المركب كان فى منطقة الإنتظار بالمرسى دون أى أشخاص عليه سوى طاقم المركب، موضحًا لم تسفر عملية جنوح المركب على أى خسائر أو إصابات في طاقم المركب

وشهدت محافظة البحر الأحمر، فجر اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة يصاحبها رياح شديدة وبرق ورعد، وطقس شديد البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء عمرو حنفي، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.


وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات توخي الحذر وإتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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