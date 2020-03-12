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علي ربيع: أنا نزلت فالإعصار وهولعها نار

الخميس 12/مارس/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان علي ربيع صورة وهو في إحدى شوارع مصر عند هطول المطر وهو يرتدي جاكيت أحمر وكاب إسود وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "ربيع" تعليقا على الصورة التي نشرها قائلا: "أنا الأسد أهو أنا نزلت فالإعصار وهولعها نار" وتفاعل الجمهور على الصورة من خلال خاصية التعليقات قائلا أحدهم "يسطا أنا الإعصار هو اللي نزل عليا" وقال آخر "والله العظيم كوديدي حتي في تصرفاتك انا هموت".

وكان علي ربيع من ضمن الفنانين المتفاعلين بشكل فكاهي وكوميدي مع طقس اليوم 12 مارس الملئ بالأمطار وقد نصحت هيئة الأرصاد الجوية المصريين بعدم النزول من منازلهم.


يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع مشاركته في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي خاض السباق الرمضاني الماضي وشارك في
بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وهو تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري. 
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الكلمات المفتاحية

علي ربيع اليو الرصاد الجوية

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