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انهيار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 12/مارس/2020 - 06:22 م
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الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب التراجعات الحادة لتفقد الأوقية نحو 80 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير في خطوة توافقت مع التوقعات، لكنه أعلن تنفيذ صافي مشتريات أصول إضافية بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي.
واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بدأً من يوم الجمعة المقبلة وحتى 30 يوماً في محاولة للحد من انتشار الوباء المميت "كورونا".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" كوباء عالمي، كما أبلغت أن عدد الإصابات العالمية تجاوزت 119.100 ألف حالة.
ويتدافع المستثمرون على حيازة الذهب باعتباره ملاذ آمن في أوقات الأزمات أو عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.
وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 4.9 المائة أو ما يعادل 80.90 دولار عند مستوى 1561.30 دولاراً للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1651 دولاراً.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 3.9 بالمائة بما يعادل 64.07 دولار ليسجل 1570.42 دولار للأوقية.
كما تهاوى سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو بنحو 7.3 بالمائة لتصل إلى 15.55 دولار للأوقية.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.7 بالمائة عند مستوى 98.17.
واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع تغير تطورات فيروس كورونا خلال التعاملات وارتفاع الدولار الأمريكي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع ارتفاع عدد المصابين إلى حوالي 120 ألف حالة.
وكان المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية خلال الجلسة وسط الشكوك المثارة حول خطة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
كما أعلن بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة، مع زيادة تكهنات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي.
وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.
وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.
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