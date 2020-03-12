انهيار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس





واصلت أسعار الذهب التراجعات الحادة لتفقد الأوقية نحو 80 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير في خطوة توافقت مع التوقعات، لكنه أعلن تنفيذ صافي مشتريات أصول إضافية بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي.





واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بدأً من يوم الجمعة المقبلة وحتى 30 يوماً في محاولة للحد من انتشار الوباء المميت "كورونا".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" كوباء عالمي، كما أبلغت أن عدد الإصابات العالمية تجاوزت 119.100 ألف حالة.





ويتدافع المستثمرون على حيازة الذهب باعتباره ملاذ آمن في أوقات الأزمات أو عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.





وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 4.9 المائة أو ما يعادل 80.90 دولار عند مستوى 1561.30 دولاراً للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1651 دولاراً.





وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 3.9 بالمائة بما يعادل 64.07 دولار ليسجل 1570.42 دولار للأوقية.





كما تهاوى سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو بنحو 7.3 بالمائة لتصل إلى 15.55 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.7 بالمائة عند مستوى 98.17.







