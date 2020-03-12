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أول رسالة من نجم الدوري الإيطالي عقب إصابته بكورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:27 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث واحد من نجوم الدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة عقب إصابته بفيروس كورونا المنتشر في العالم في الأونة الأخيرة.

إصابة نجم سامبدوريا بفيروس كورونا
وكان نادي سامبدرويا الإيطالي قد أعلن اليوم الخميس 12 مارس رسميا إصابة الإيطالي مانولو جابياديني مهاجم الفريق بفيروس كورونا.

وأكد النادي أن مانولو سيخضع إلى حجر صحي خلال الساعات القليلة القادمة ليبدأ بعد ذلك في رحلة العلاج من الفيروس.

أول رسالة من مانولو عقب إصابة بفيروس كورونا
وحرص مانولو جابياديني على توجيه رسالة إلى الجماهير عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال مانولو في تصريحات عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا: "أود أن أشكر كل من أرسل لي رسائل للشفاء، أود أن أخبركم بأني بخير ولا تقلقوا، فقط اتبعوا الإجراءات وابقوا بمنازلكم وكل شيء سيبقى على ما يرام".

مشاركات مانولو مع نادي سامبدرويا هذا الموسم
وقد شارك مانولو جابياديني في 23 مباراة حتى الآن مع نادي سامبدوريا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب نادي سامبدوريا في الدوري الإيطالي
ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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