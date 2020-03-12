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عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:17 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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أصدرت وزارة التعليم بيان عاجل، قبل قليل، أكدت من خلاله عزل أحد مدارس بمنطقة الزمالك ذاتيًا بسبب فيروس كرونا.

وجاء نص البيان: "حرصًا من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب، وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يومًا كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب".

وأضاف البيان: "هذا وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن السادة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين."

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد أكد إنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا فى المدارس، متابعًا: "نجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض".

وأضاف الوزير، أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "سوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي علي مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري".

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وزارة التربية والتعليم مصر مدرسة كرونا عزل الزمالك الدكتور طارق شوقي اخبار

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