Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تمنع السفر من خلال المعابر بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، منع سفر الأفراد من خلال المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية للحد من انتقال فيروس كورونا.

ويذكر أن نفت وزارة الصحة الفلسطينية، معلومات متداولة عن إصابات بفيروس كوروا في قطاع غزة، في حين أعلنت إجراء فحوص لنحو 121 حالة مشتبه بها في الضفة الغربية. 

وفي بيان صحفي، أكد مجدي ضهير، مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل إصابات بالفيروس في القطاع، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.

وقال: "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره"، لافتا إلى أنه "حتى الآن هناك فقط 5 حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس".

وذكر أن إجراءات وزارة الصحة على معبر رفح البري ستشمل العائدين من الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيران وسنغافورة وإيطاليا.

وحذر ضهير من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 فلسطينيا من قطاع غزة بفيروس "كورونا"، كما تداولوا رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر.

وفي رام الله، أكدت وزارة الصحة، عدم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا، في فلسطين حتى الآن.

وكشفت الوزارة في بيان لها، إجراء 121 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، وكانت جميعها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، أن الحجر الصحي في مركز الحجر الخاص يطبق في حجر الأكاديمية على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الموبوءة بالفيروس وهي الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، والعراق.

ولفتت، إلى أنه يجب أن يخضع مواطنو هذه الدول لحجر صحي مدته 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في الدول المذكورة.

وتابعت وزارة الصحة، إن الحجر المنزلي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الآتية: الفلبين، وتايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع لجنة متابعة العمل الحكومي كورونا غزة اليو المعابر السفر

أخبار تهمك

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

منذ 43 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ 34 دقيقة

شاهد.. اللحظات الأولى لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

الصحة السورية: اتخذنا إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس "كورونا"

قتل 80 شخصا.. أهم 10 أسئلة شائعة حول "كورونا"

بسبب "كورونا".. عمان تصدر إجراء جديد بشأن القادمين من هذه الدول

تايلاند تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. لبنان تسجل ثالث إصابة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

05:48 م

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status