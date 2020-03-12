لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تمنع السفر من خلال المعابر بسبب كورونا

ويذكر أن نفت وزارة الصحة الفلسطينية، معلومات متداولة عن إصابات بفيروس كوروا في قطاع غزة، في حين أعلنت إجراء فحوص لنحو 121 حالة مشتبه بها في الضفة الغربية.





وفي بيان صحفي، أكد مجدي ضهير، مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل إصابات بالفيروس في القطاع، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.





وقال: "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره"، لافتا إلى أنه "حتى الآن هناك فقط 5 حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس".





وذكر أن إجراءات وزارة الصحة على معبر رفح البري ستشمل العائدين من الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيران وسنغافورة وإيطاليا.





وحذر ضهير من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 فلسطينيا من قطاع غزة بفيروس "كورونا"، كما تداولوا رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر.





وفي رام الله، أكدت وزارة الصحة، عدم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا، في فلسطين حتى الآن.





وكشفت الوزارة في بيان لها، إجراء 121 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، وكانت جميعها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.





وأوضحت الوزارة، أن الحجر الصحي في مركز الحجر الخاص يطبق في حجر الأكاديمية على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الموبوءة بالفيروس وهي الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، والعراق.





ولفتت، إلى أنه يجب أن يخضع مواطنو هذه الدول لحجر صحي مدته 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في الدول المذكورة.





وتابعت وزارة الصحة، إن الحجر المنزلي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الآتية: الفلبين، وتايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان.