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'بالبرونص'.. هكذا مازح خالد عليش جمهوره عبر "إنستجرام" (صورة)

الخميس 12/مارس/2020 - 07:34 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان خالد عليش صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ''عليش" في هذه الصورة في احدى الحمامات مازحا مع جمهوره، مرتديا برونص من اللون الأبيض واضعا فوطة على رأسه.

وكتب "عليش" على هذه الصورة قائلا: عود البطل ملفوف، ومستني التنين، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: عسل والله يا خالد شكلك مسخرة، حمام ده ولا ملعب سلة.

وفي سياق أخر شارك "عليش" العديد من الأعمال الفنية منها أدم وجميلة، صاحب السعادة، ربع مشكل، كان كدة بقا كدة، عثمان الحادي عشر، اللهم اني صائم، عوالم خفية، مسيو رمضان مبروك ابو العلمين حمودة.



وكما قدم "عليش" عدة برامج خاصة به منها الموقف، نهار جديد، مدينة البط، صباحك احلى مع بيبسي، المهرجان، اخطر رجل في العالم، ميني داغش، معاك في السكة.

 
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