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السكة الحديد: غرفة العمليات تتابع مستجدات حادث قطاري إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:16 م
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حادث القطار
حادث القطار
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أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن حدوث تصادم بين قطاري ركاب بخط الصعيد بين محطتي إمبابة ورمسيس.

وأكدت هيئة السكك الحديدية في بيان لها، أن غرفة العمليات المركزية تتابع مستجدرات حادث التصادم لحظة بلحظة.

وأصدر الفريق المهندس كامل الوزير؛ وزير النقل؛ تعليمات عاجلة بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب تصادم قطاري ركاب رقمي991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس.

من جانبها، قررت هيئة السكك الحديدية؛ إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وذكر بيان صادر عن الهيئة؛ أن حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة؛ ونتج عن ذلك وقوع 13 مصابا.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

قطاري إمبابة غرفة مركزية السكة الحديد الاجراءات الاحترازية إمبابة ورمسيس

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