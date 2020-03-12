محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة النيلية وغلق طرق الصحراوي وأبوسمبل

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر بالكامل، وأيضًا ببحيرة ناصر بعد وصول عاصفة ترابية شديدة أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.





كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بغلق الطرق السريعة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة وأيضًا طريق أسوان أبوسمبل السياحي.





فيما تم غلق وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا بمطار أسوان الدولي، مؤكدًا على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل عبر الفيديوكونفرانس مع مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى أولًا باول.







وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.