"عامل بدرجة مسئول".. عامل نظافة تمسك بعمله رغم سوء الأحوال الجوية بالمنيا "فيديو"

ألتقطت عدسة "الفجر" أثناء تغطيتها لأحوال الطقس اليوم في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أحد عمال النظافة، أثناء تجولة بشوارع المدينة مرتديا ملابسه التي غطتها مياة المطر، وهو يسحب سيارة القمامة، لم تعيقة حالة الطقس عن أداء عمله.



ووجهه الماره الشكر له مؤكدين بأن مثل هؤلاء العمال، لابد من تكريمهم لأنقانهم في العمل مطلقين علية "عامل بدرجة مسئول "، معللين بأنه تحمل العامل المسئولية وكأنة مسئول.



تفاجئ، مساء اليوم الخميس، أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا، بانقطاع التيار الكهربائي بعدد من الاحياء، حرصًا على حياه الأهالي بعد أن تأثر عددا من محولات الكهرباء " الأكشاك" وذلك لتسرب المياه داخلها،، وحدوث ماس كهربائي لعددا من أعمدة الإنارة بأماكن متفرقة بأنحاء المدينة.



وعلي جانب آخر، تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.



وتجول المحافظ في عدد من أحياء المدينة ومداخل القري، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية والقروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية مع التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أية ظروف طارئة.



واكد محافظ المنيا أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.



وعلى جانب آخر، تم كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه، ووحدات الكسح الصغيرة ( الكوبوتا ) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية، وتجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على اى اعطال.



أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله والتي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.



جاء ذلك خلال متابعة عبر غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث اطمئن المحافظ على الوضع العام، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء.