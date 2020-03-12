Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عامل بدرجة مسئول".. عامل نظافة تمسك بعمله رغم سوء الأحوال الجوية بالمنيا "فيديو"

الخميس 12/مارس/2020 - 06:09 م
Advertisements
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
Advertisements
ألتقطت عدسة "الفجر" أثناء تغطيتها لأحوال الطقس اليوم في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أحد عمال النظافة، أثناء تجولة بشوارع المدينة مرتديا ملابسه التي غطتها مياة المطر، وهو يسحب سيارة القمامة، لم تعيقة حالة الطقس عن أداء عمله.

ووجهه الماره الشكر له مؤكدين بأن مثل هؤلاء العمال، لابد من تكريمهم لأنقانهم في العمل مطلقين علية "عامل بدرجة مسئول "، معللين بأنه تحمل العامل المسئولية وكأنة مسئول.

تفاجئ، مساء اليوم الخميس، أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا، بانقطاع التيار الكهربائي بعدد من الاحياء، حرصًا على حياه الأهالي بعد أن تأثر عددا من محولات الكهرباء " الأكشاك" وذلك لتسرب المياه داخلها،، وحدوث ماس كهربائي لعددا من أعمدة الإنارة بأماكن متفرقة بأنحاء المدينة.

وعلي جانب آخر، تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.

وتجول المحافظ في عدد من أحياء المدينة ومداخل القري، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية والقروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية مع التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أية ظروف طارئة.

واكد محافظ المنيا أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر، تم كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه، ووحدات الكسح الصغيرة ( الكوبوتا ) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية، وتجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على اى اعطال.

أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله والتي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال متابعة عبر غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث اطمئن المحافظ على الوضع العام، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطر‏ عاصفة التنين طقس رياح درجة الحرارة درجات الحرارة التنين الارصاد الجوية الاجراءات الاحترازية أمطار

أخبار تهمك

شاهد.. اللحظات الأولى لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ 33 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

منذ 42 دقيقة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"مياه القليوبية" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار

محافظ البحيرة: الاستعانة بسيارات الشفط والكسح بالوحدات المحلية لمنع تجمع مياه الأمطار

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار

شفط مياه الأمطار من أمام ديوان عام القليوبية ونفق الشهيد عبد الله الجندي (صور)

تنفيذ أول تجربة لإخلاء المستشفيات الجامعية ببنها (صور)

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة سيارات "السوزوكي" ببنها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

05:48 م

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status