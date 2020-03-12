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ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان بوفد سياحي قادم من الأقصر

الخميس 12/مارس/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد سياحى من جنسيات مختلفة وذلك أثناء لقاء المحافظ بالسائحين على متن الفندق العائم حابى 5 ضمن رحلتهم السياحية لأسوان على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة قبل تحرك الباخرة للأقصر مرة أخرى. 

ضم هذا الفوج السياحى حالة واحدة أكتشف إصابتها بمرض " كورونا " أثناء تواجدها بمدينة الأقصر وتم تحويلها للعزل الطبى، فيما أثبتت الفحوصات والتحاليل الطبية سلبية باقى أعضاء الفوج الذي استكمل رحلته. 


وحرص اللواء أشرف عطية على توزيع هدايا تذكارية لأعضاء الفوج السياحى الذى يضم 80 سائح ألمانى و19 سائح فر نسى، بالإضافة إلى بعض المواطنين المصريين عبارة من ورق بردى يجسد مظاهرة الحضارة المصرية، كما قام المحافظ بإلتقاط صور جماعية مع الوفد السياحى بناءًا على رغبتهم. 


وأكد على أن أسوان تفتح ذراعيها لإستقبال كافة الوفود السياحية وسط الطبيعة الخلابة ونيلها الخالد وآثارها الشامخة وناسها الطيبين أصحاب الوجوه السمراء والبشاشة المتواصلة وكرم الضيافة والترحيب فى إستقبال زائريهم. 

وأشار أشرف عطية إلى أن إستكمال الأفواج السياحية لرحلاتها للمعالم والمناطق الأثرية والسياحية للإستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع يعكس مدى الإرادة والوعى المستنير من الشعوب فى مواجهة الأمراض والكوارث الطبيعية ومنها مرض " كورونا " لتستمر عجلة الحياة دون أى توقف. 


ولفت إلى أن هناك علاقات وطيدة مع كافة الدول الصديقة المصدرة للرحلات السياحية، ولذا فنحن نحرص دائمًا على توفير كافة سبل الراحة والأمان والتسهيلات الممكنة لقضاء أوقات سعيدة.
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