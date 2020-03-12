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عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

الخميس 12/مارس/2020 - 06:07 م
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ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
أحمد عصام
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تأجيل مباراته مع فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي كانت ستجمع بينهما الفريقين على ملعب الاتحاد خلال الأسبوع المقبل ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأوروبي بسبب وضع جميع لاعبي فريق ريال مدريد والطاقم الفني في الحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي الفريق لكرة السلة في الريال بفيروس كورونا.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني صباح اليوم عن تأجيل الجولتين المقبلتين في الليجا، من أجل التصدي لهذا الفيروس الذي انتشر بشكل واسع في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد الدوري الانجليزي ارسنال

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