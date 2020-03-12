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قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:02 م
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رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
حسام مجدي
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اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرارا مفاجئا عقب إعلان تعليق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا.

تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الخميس إلغاء جميع النشاطات الرياضية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

أول قرار من برشلونة عقب تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز

وأكد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيتدرب صباح غدا الجمعة بشكل طبيعي ولكن خلف أبواب مغلقة.

موعد مباراة برشلونة

وكان من المفترض أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي مايوركا الإسباني في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولكن تم تأجيل اللقاء حتى يتخذ الاتحاد الإسباني قراره النهائي بشأن استكمال المسابقة من عدمه.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري وبفارق 3 نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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