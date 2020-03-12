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وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية

الخميس 12/مارس/2020 - 05:58 م
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الغابة الشجرية
الغابة الشجرية
أحمد الشيخ
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تفقد والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سدود وبرك التخزين، في مشروع الغابة الشجرية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث اطمأن على منسوب المياه بالبرك، وكذا تابع السدود الترابية التى تم تنفيذها وتدعيمها لمنع تسرب المياه، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ رافع بطاقة 150 الف متر مكعب، وتنفيذ الخط الناقل للمياه المعالجة لمنطقة الامتداد.


يأتى ذلك فى إطار جولة الوزير يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المتواصلة منذ صباح اليوم، لأعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد الجزار، أن أجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، تبذل قصارى جهدها، وتدفع بجميع العاملين والمعدات بالمواقع المختلفة، لسحب مياه الأمطار الغزيرة، موضحاً أن معدلات تساقط الأمطار مرتفعة جدا، و تتجاوز القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، ولكن جارٍ التعامل لتقليل آثار المياه المتجمعة.


وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
وزير الإسكان يتفقد برك تخزين مياه الأمطار بالغابة الشجرية
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الكلمات المفتاحية

معدلات الامطار سدود وبرك التخزين سحب الامطار الغابة الشجرية

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