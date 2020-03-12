"المجتمعات العمرانية": توفير600 معدة لسحب مياه الأمطار بـ17 مدينة جديدة

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن،

إن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوطا لكميات كبيرة من الأمطار، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.





وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من 1500عامل، و600 معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار في 17 مدينة جديدة.





وأضاف ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدة فى المواقع على مدار الـ٢٤ ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.



