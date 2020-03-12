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سعر الدولار اليوم الخميس 12-3-2020.. ارتفاع طفيف بالعملة الأمريكية

الخميس 12/مارس/2020 - 05:44 م
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سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
الفجر الاقتصادي
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ارتفع سعرالدولار بشكل طفيف في بعض البنوك المصرية  مع بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 12-3-2020 ،  حيث حقق ارتفاع بنحو قرش واحد لسعر الشراء في البنك المركزي المصري واربع قروش بمصرف أبو ظبي الإسلامي ، وننشر أخر تحديث لسعر الدولار طبقاً لما جاء بموقع دولار لايف كما يلي

 سعر الدولار في البنوك الأن 


سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، 15.78جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.53جنيه للشراء، و15.63جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68جنيه للشراء و15.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنوك المصرية 


لبنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.66

15.78

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.67

15.77

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك بلوم

15.67

15.77

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك SAIB

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك HSBC

15.67

15.77


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