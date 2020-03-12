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إدوارد عن حالة الطقس: حد عاوز حاجة من تحت

الخميس 12/مارس/2020 - 06:48 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت حالة الطقس في الساعات الماضية تقلبا شديدا من أمطار رعدية وغزيرة كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ونصحت الناس بإلتزام منازلهم،ولكن يستقبل بعض الفنانين هذه الأجواء ببعض من السخرية وكان أبرزهم الفنان إدوارد من خلال حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك الفنان إدوارد صورة من أحد أفلامه وهو يحمل "اسطوانة أكسجين" وبملابس السباحة بشكل فكاهي وكتب على الصورة قائلا: "لما تبقا نازل تجيب حاجة من تحت في الجو ده" وذالك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستخدم خاصية التعليقات قائلا: "حد عاوز حاجة معايا..ربنا يستر علينا"،وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرها فقال أحدهم "عايز شوفان" ،قال آخر "علبة سجاير" وذكر آخرهم "ربنا يباركلك..شكرا لذوقك".

ويشارك الفنان إدوارد في بطولة "الفتوة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويشارك معه عدد من الفنانين منهم ياسر جلال ،مي عمر، نجلاء بدر ومها نصار.
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الكلمات المفتاحية

اليو الرصاد الجوية ادوارد

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