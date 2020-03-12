البنوك تضخ كميات إضافية من الأموال بماكينات الصراف الآلي

أعلن عدد من البنوك الحكومية، اليوم الخميس، عن ضخ كميات إضافية من الأموال بماكينات السحب الآلي؛ لمواجة الطلب المتزايد على النقود أثناء فترة تعطل عمل المصارف.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل في جميع البنوك اليوم الخميس، حفاظًا على حياة العاملين بالقطاع المصرفي بسب سواء الأحوال الجوية التى تشهدها البلد، حيث تزامن القرار مع إجازة البنوك الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وذكر مصدر مصرفي بالبنك الأهلى، إنه يتم العمل على تغذية ماكينات السحب الآلي بالأموال التابعة للبنك.

وقال مصدر مصرفي ببنك مصر، إنه ضخ كميات إضافية من الأموال بماكينات السحب النقدي التابعة للبنك؛ لتوفير السيولة المالية للموطنين خاصة في ظل سواء الأحوال الجوية، حيث تتنتشر الماكينات على كافة إنحاء الجمهورية.