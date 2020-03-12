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عاجل.. تفاصيل اصطدام قطاري إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:50 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوع حادث اصطدام قطار ٩٩١ قادم من أسوان بقطار ٩٨٩ قادم من سوهاج، وذلك في مزلقان النجيلي بعدما عبر كوبري إمبابة. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للفجر، أنه لا يوجد وفيات من الحادث، وأنه كان بسبب سوء الأحوال الجوية، وعطل في سيمافورات المزلقان، تسبب في اصطدام قطار 989 بقطار 991 من الخلف في عربة الباور وعربة الركاب التي تليها. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

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حوادث الفجر امبابة اصطدام قطارين اخبار الحوادث

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