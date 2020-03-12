الدفع بـ 1380 معدة لسحب مياه الأمطار بالمحافظات (صور)

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم نشر المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل علي مدار الساعة بكافة المعدات والامكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأشار إلى رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكافة الشركات التابعة، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف اعمال نزح مياه الامطار، وسحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والانفاق ومنازل الكباري والمناطق الساخنة أولا بأول، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.





وتابع أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكافة الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى جميع المحافظات تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.





وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه وعدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالاسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالاقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.





وأضاف أنه ابتداءً من منتصف ليل الخميس، شهدت العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية ودمياط والفيوم سقوطا للأمطار، وتقوم الشركة بالتنسيق مع المحافظات والمحليات والجهات المعنية بالتعامل الفورى معها.





وأكد أنه يتم التنسيق بين الشركات التابعة والعمل كفريق واحد للاستفادة من المعدات وسيارات كسح المياه بالشركات التى لم تشهد محافظاتها سقوطا للأمطار، وذلك لتعزيز ودعم الشركات الأخرى وسرعة التعامل وسحب تجمعات المياه من المحافظات المتأثرة.





وأجرى رئيس الشركة القابضة جولة تفقدية صباح اليوم، بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة أعمال شفط وسحب المياه، ورفع آثار الأمطار.





وعن الاستعدادات المسبقة، أوضح، رئيس الشركة القابضة، انه تم التطهير المسبق لمطابق وشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار والتأكد من جاهزيتها وانتشار معدات الشركة بكافة المناطق والمحاور المتوقع سقوط الأمطار بكميات كبيرة بها.





وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب المواطنين ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.