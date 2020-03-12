ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية بشأن لاعب وسط الفريق وتجدد إصابته.



وأكد خالد محمود طبيب الفريق، للسويسري فايلر، أن احتمالية عودة حمدي فتحي قبل نهاية دوري أبطال إفريقيا، ضعيفة جدًا بالرغم من استمراره في برنامجه التأهيلي.



وكان فايلر، عقد جلسة مع الجاهز الطبي، من أجل الإطمئنان على إصابات الفريق، واستفسر عن موقف فتحي، قبل المباريات المقبلة.



وأوضح محمود، أن اللاعب يسير بشكل جيد خلال البرنامج التأهيلي، والذي وضعه له الألماني هيرمان ماير الطبيب المعالج من أجل عودته للملاعب.



وتعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الأول، قبل بدء التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.