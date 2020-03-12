وزير الإسكان يتابع أعمال سحب مياه الأمطار بمدينة القاهرة الجديدة (صور)

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.





و رافق الجزار قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.





ووجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ بالوعات إضافية لاستيعاب مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة على جانبى الطريق، لمنع تراكم المياه بالطرق.



