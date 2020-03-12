مدير أمن الغربية يتابع عمليات شفط المياه وحركة المرور (صور)

قام اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، وعدد من قيادات مديرية الأمن، من متابعة أعمال شفط المياة بشوارع المحافظة عن طريق سيارات الحماية المدنية.



وتواجد مدير أمن الغربية ومدير المرور والعديد من قيادات الأمن فى الشوارع لمتابعة حركة السير وشفط المياة.



وكانت محافظة الغربية قد شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حالة من الطقس السىء مصحوب بسقوط امطار غزيرة متواصلة على كافة ارجاء المحافظة.



كما قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالمرور على كافة مدن ومراكز المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياة من الشوارع.