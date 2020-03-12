الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أكد أمس الأربعاء، مقتل 3 أفراد وإصابة 10 آخرين في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بوسط العراق.





وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.





وذكر البيان أن "الهجوم قيد التحقيق من قبل قوات التحالف وقوات الأمن العراقية".





ومعسكر التاجي الذي يحتضن قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية يقع على بُعد ٨٥ كيلومترا شمال مدينة بغداد.





ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعا للأسلحة الكيماوية وورشا لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.





الهجوم على معسكر التاجي هو الـ22 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.