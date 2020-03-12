Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

الخميس 12/مارس/2020 - 05:38 م
Advertisements
وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية
الفجر
Advertisements
دانت وزارة  الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، بشدة الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أكد أمس الأربعاء، مقتل 3 أفراد وإصابة 10 آخرين في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بوسط العراق.

وقال التحالف، في بيان، إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد. 

وذكر البيان أن "الهجوم قيد التحقيق من قبل قوات التحالف وقوات الأمن العراقية". 

ومعسكر التاجي الذي يحتضن قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات عراقية يقع على بُعد ٨٥ كيلومترا شمال مدينة بغداد. 

ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعا للأسلحة الكيماوية وورشا لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة. 

الهجوم على معسكر التاجي هو الـ22 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسية معسكر التاجي تدين اليو الهجوم العراق الخارجية الفرنسية

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة

منذ 39 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يؤمن نفسه ضد فيريرا

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020

منذ 39 دقيقة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و نصف

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

إصابة 5 أشخاص بعد سقوط قذيفة "مورتو" وسط بغداد

فرنسا تدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية بالعراق

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة كايوان بمحافظة كركوك العراقية

تحليق مكثف للمروحيات فوق قاعدة "k1" بالعراق بعد تعرضها للقصف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

05:03 م

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

04:56 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status