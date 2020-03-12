Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى سياسة المقايضة لحسم صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة وسط رغبتهم القوية في الحصول على خدماته.


ووضع الزمالك إسم عبد العاطي على رأس أولوياته في ميركاتو الصيف لقناعتهم الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعب ورغبتهم القوية في ضمه تحسبًا لرحيل طارق حامد واحترافه.


وقرر مسئولو الزمالك اللجوء إلى سياسة المقايضة ودفع مقابل مادي بالإضافة إلى رحيل إثنين من لاعبي الفريق لدجلة مقابل الحصول على خدمات عبد العاطي على أن يصل المقابل المادي إلى 10 ملايين جنيهًا.


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يؤمن نفسه ضد فيريرا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 18 ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

05:03 م

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

04:56 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status