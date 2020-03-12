صحة بورسعيد تنفي وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في المدينة الجامعية ببورفؤاد

نفى الدكتور احمد حسن ابوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وجود أية حالات مصابه بفيروس الكورونا بالمحافظة، وذلك بعد انتشار صورة منسوبة لأحد المواقع الإلكترونية بوجود إحدى الحالات في المدينة الجامعية ببورفؤاد.





وقال "أبو هاشم"، في بيان له أن، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة منسوبة لأحد الصحف حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد covid 19 بالمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد حيث تبين أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وغير موجود بالموقع الإلكتروني للصحيفة.



ويحذر وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي من مغبة الوقوع في ترويج أية شائعات، مشددا على اتخاذ الأخبار من الجهات الرسمية كوزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك لعدم الوقوع في مخالفة تحت طائلة القانون.