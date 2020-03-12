"أدخل الي مخدعك".. أحدث مؤلفات البابا تواضروس الثاني

صدر عن البطريركية بالقاهرة هذا الأسبوع أحدث مؤلفات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والذي حمل عنوان " ادخل الي مخدعك" ليشمل ستة أبواب:

1- الصلاة قوتنا

٢- الصوم توبتنا

٣- الصدقة محبتنا

٤- الصليب خلاصنا

٥- القيامة فرحتنا

٦- الحب وجودنا





ووضعها قداسته لتمثل ركائز وقوام الكيان الروحي لمسيرة الإنسان خلال فترة الصوم المقدس التي هي أغني فترات السنة كنسيًا وكتابيًا وطقسيًا وروحيًا وذلك من خلال التأمل والدراسة للأصحاحين (متي٦) وهو ما يعرف باصحاح الصوم إذ يُقرأ في إنجيل أحد الرفاع والأحد الأول من الصوم، وأيضًا (١كورنثوس١٥) وهو أصحاح القيامة المجيد.





ويتوفر الكتاب الذي يعد المؤلف ٢٦ لقداسة البابا بمكتبة دير مارمينا وكل المكتبات المسيحية، وسبق لمطبعة "دير مارمينا مريوط" نشر ما يقرب من خمسةً وعشرين كتابًا لقداسته.



وفي سياق اخر،حمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة للكنيسة والصادر هذا الأسبوع صورتين لقداسة البابا خلال زيارته إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية أواخر الشهر الماضي وكان في استقبال قداسته الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وقياداتها، هذا ويحتوي العدد علي تغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة.



وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان " بستان الكهنة" حيث أستعرض قداسته أحدث إصدارات آباء وخدام كنيسة مامرقس بمصر الجديدة الذين قاموا بإعداد كتاب حمل ذات الأسم علي غرار كتاب " بستان الرهبان" جمعوا فيه أقوال نحو سبعين من الشخصيات المباركة ما بين بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة وشمامسة ورهبان.



وأوضح بابا الاسكندرية، أن الكتاب يقع في عشرة أبواب:

١- العناية الإلهية

٢- الحروب الروحية

٣- التجارب والضيقات

٤- الجهاد الروحي

٥- وسائط النعمة

٦- الفضائل

٧- الكنيسة والأسرار

٨- الحياة الإجتماعية

٩- الخدمة والخدام

١٠- الحياة الأبدية، مشيرًا أنه ذاخرًا بمواقف وقصص من حياة الآباء ذات معان وخبرات روحية عملية.

وفي ختام مقاله عبر قداسة البابا عن امتنانه العميق بهذا العمل مقدمًا التحية لكل القائمين عليه واصفًا اياه بأنه علامة فارقة في تواصل الأجيال وفي تسليم الوديعة الأمينة في نقاء وإخلاص.

كما دعي الخدام والكهنة لاقتنائه وقراءته بتأني ومطالعته بأستمرار ليحفظ كل شخص خدمته في مسارها السليم.





أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس بعنوان " الصوم والاستعداد للسماء" موضحًا من خلال صلوات الأجبية عدة حقائق تساعدنا علي الاستعداد لملاقاة الرب.



وفي سياق متصل وضع نيافة الأنبا بنيامين ثلاث ركائز لحياة التوبة في مقاله الذي جاء بعنوان " ركائز التوبة".



وأستكمل نيافة الأنبا موسي حديثة حول "مبادئ أساسية في حياة التكريس(٣)" في مقال حمل ذات العنوان.



ومن جهة أخرى وبمناسبة أحد التجربة قدم نيافة الأنبا تكلا تحت عنوان " فوائد التجارب" ثلاثة فوائد لها.



بينما ذكر نيافة الأنبا مارتيروس عدة رموز للصولجان الذي يظهر في أيقونات السيد المسيح الملك بمقاله بعنوان "الصولجان في يد البانطوكراتور".



هذا بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.





كانت مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.