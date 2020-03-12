Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اصطدم القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باصطدام القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.


عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة
عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر تصادم قطارين امبابة اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020

منذ 36 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصادم قطارين في إمبابة

منذ 36 دقيقة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يؤمن نفسه ضد فيريرا

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة ترأس غرفة الأزمات لمتابعة تداعيات الطقس السيئ

الأمطار تضرب شوارع مدينة نصر (فيديو وصور)

بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)

رغم سوء الطقس.. انتظام الحركة السياحية بمختلف مزارات الجمهورية

محافظ الجيزة يدفع بـ400 معدة لشفط مياه الأمطار

عاجل| بث مباشر.. رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة في مواجهة الطقس السيئ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

05:03 م

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

04:56 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status