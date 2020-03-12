لبلبة عن فريد شوقي: هو اللي علمني ..وخلاني أغير في الأداء التمثيلي بتاعي



حرصت الفنانة لبلبة على حضور افتتاح المعرض الخاص بالفنان الراحل فريد شوقي، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.





وقالت "لبلبة" عن فريد شوقي ل'انسدار بالعربي'، أن فريد شوقي هو من علمها أن مع المراحل العمرية لابد أن يتطور فنها، مضيفة قائلة"هو اللي خلاني أغير في الأداء التمثيلي بتاعي".





يشار إلى أن الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما مايزيد عن 80 فيلما سينمائيا، ومن أهم أعمالها السينمائية"عصابة حمادة وتوتو، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية، البعض لايذهب للمأذون مرتين".



كما يذكر أن آخر أعمال لبلبة فيلم "كازابلانكا"، مع الفنان أمير كرارة، والتي حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.