جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 3 - 2020.. بث مباشر مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 12 - 3 - 2020، أبرزها مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ16"



لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق حسن العيدروس.



إسطنبول باشاكشهر ضد كوبنهاجن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات.



أوليمبياكوس ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2، بتعليق خالد الغول.



جلاسكو رينجرز ضد باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.



فولفسبورج ضد شاختار دونيتسك، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"



الفتح ضد العدالة، تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1، بتعليق راشد الدوسري.