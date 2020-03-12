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5 تصريحات لرئيس الوزراء في الاجتماع الطارئ لبحث أزمة الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غرفة عمليات المركزية في مركز دعم اتخاذ القرار، اليوم الخميس، بحضور وزراء الجهات المعنية لمتابعة لحالة عدم استقرار الطقس، وللموقف الحالي لأمطار على محافظات الجمهورية، وماتتعرض البلاد له من سيول غزيرة، في هذا السياق تستعرض "الفجر" 5 تصريحات لرئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم. 

1- تقليل الحركة
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بقرار الإجازة اليوم الخميس لجميع الموظفين بالدولة ما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة مثل الصحة والمخابز والمطاحن، النقل والخدمات الشرطية والإسعاف.
وأكد مدبولي، أن حجم المنخفض الجوي يصل إلى حد السيول، وهو ما احتاج قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار.

وأضاف: أن هذه المبادرة ضمن الإجراءت الاستباقية، التي جعلت الأمور أكثر سهولة، ومنحت القدرة على التعامل مع هذا الحدث، مطالبًا المواطنين بتقليل الحركة بسبب سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، واﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال.

2- دور العاملين
توجه مدبولي بالشكر للعاملين بالجهات الخدمية على دورهم في العمل خلال الطقس السيئ، قائلا: "أود أن أشكر كل العاملين في كل الجهات الخدمية لتعاملهم مع الطقس السيىء، حيث يوجد عمال لم يغادروا الشوارع منذ أمس، وهؤلاء الأشخاص الموجودين في الشوارع لخدمتنا جميعا، ونتابع هذا الموقف، ونتعامل مع المياه في الشوارع، في هذا الطقس السيئ". 

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف كل قطاعات الدولة بالاستعداد لمواجهة الطقس، كما أن القوات المسلحة مستعدة للتدخل عند الضرورة القصوى، كما أن هناك استعدادات من وزارة الداخلية وضباطها وأمناء شرطة وجنود المتواجدين بكل مكان في الشارع.

3- قطع المياه
وطالب مدبولي، المواطنين بقبول عذر الحكومة في تخفيض ضغوط المياه أو قطعها في بعض المناطق لتوفير القدرة على استيعاب مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي.

وأضاف: أن قطع المياه سيحدث في المناطق التي تواجه كميات أمطار كثيفة، مشددا أن قطع المياه يؤدي لتخفيض ضغوط المياه أو حتى قطعها بالكامل، للسماح بتصريف وسحب مياه الأمطار في وقت قليل.

4-متابعة المحافظات
وتابع مدبولي خلال اجتماع الحكومة بغرفة العمليات المركزية الاستعدادات في الشوارع، كما وجه بضرورة الاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية في المحافظات، وتواجد المسئولين في الشارع لتفقد الأحوال.

وأضاف: أنه وجه بسحب كميات المياه في كل محافظة، وأن غرفة إدارة الازمات تعمل منذ يومين، حيث كانت تعمل في الفترة الماضية على متابعة ازمة كورونا فقط، كما أن أزمة الأمطار اعتمدت الحكومة خلالها علي منهج التحركات الاستباقية، وفي مصر لم نكن نتعود على السيول والأمطار الغزيزة، مضيفًا: "التغيرات المناخية بدأ يظهر تأثيرها". 

وأشار إلى أن التحرك سيكون استباقيا لتجنب حدوث مشاكل من الممكن توقعها، معربا عن أمله في أن تمر الأزمة، موضحا: أن الحكومة تواصل العمل في خلية عمل واحدة من خلال تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة.

5-حركة السياحة
وجه مدبولي المحافظين والمسئولين بالتواجد في الشارع لمتابعة حالة الطقس، مطمئنًا على حركة السياحة في محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، ووجه بالتركيز سحب المياه على المناطق ذات الكثافات العالية بالتجمعات السكانية.

ودعا المواطنين لتجنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة، لتخفيض المياه وقطعها لفترة من الوقت بسبب زيادة ضغط الأمطار، بالإضافة إلى استعدادات وزارتي الكهرباء والتموين بعد الأمطار، مشيدًا، بجهود وزارة الداخلية من رجال الشرطة والمرور لتواجدهم في كل الإحياء والشوارع لتسهيل حركة المرور، الاستعدادات فى الشوارع والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية.
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غرفة مركزية سحب الامطار رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الخميس الطقس

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