Advertisements
Advertisements
Advertisements

شقيق نجم مانشستر يونايتد يؤكد رحيله إلى الملكي

الخميس 12/مارس/2020 - 06:22 م
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف ماتياس بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وجهته المفضلة بعد الرحيل عن اليونايتد.

وقال ماتياس في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني :"الكل يتحدث ولكن الأمر كما هو، أريد أن ينتقل بوجبا لريال مدريد ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".

واختتم ماتياس تصريحاته قائلاً:"إنها مجرد أنباء وفي الصيف المقبل سيكون الأمر كما هو، منذ 2016 عندما وصل زين الدين زيدان لريال مدريد وكان هناك حديث دائم عن رحيل بوجبا لريال مدريد وسيبقى الأمر كذلك".

وأكد البرنامج الإسباني رغبة زين الدين زيدان بالفعل في التعاقد مع بوجبا لكن تعنت وكيل أعماله مينو رايولا في المفاوضات جعل فلورنيتنو بيريز رئيس النادي الإسباني يتخلى عن الصفقة حتى هذه اللحظة.

وأشار الب نامج الإسباني إلى أن بيريز لا ينوي إنفاق الكثير من المال على صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي وأنه قد يتجه لخيارات أقل تكلفة في الفترة القادمة.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية مطلع الشهر الحالي بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لبيع نجمه خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي ميرور البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يتوقعون الحصول على 175 مليون يورو مقابل بيع الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في ضم بوجبا على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتبقى معرفة أي منهم قادر على دفع ذلك المبلغ.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وينتهي عقده في 2021 مع وجود بند لتجديد عقده لموسم إضافي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ 33 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

منذ 42 دقيقة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. اللحظات الأولى لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

05:48 م

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status