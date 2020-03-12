لولا جفان عن المهرجانات الشعبية: أنا مابقدر أغني شعبي

أعربت الفنانة لولا جفان، عن حبها للمهرجانات الشعبية، وأنها تحب السماع إليها، ولكن يصعب عليها الغناء بالطريقة الشعبية.





وقالت لولا جفان، لـ' Et بالعربي': إنها لا تستطيع الغناء بالطريقة الشعبية التي تغني بها المهرجانات الشعبية، وأنها لا تريد أن تقدم شيء يجعل الناس ينتقدوها عليه، وأنها لا تستطيع غناء المهرجانات الشعبية.



يشار إلى أن لولا جفان تعاونت مع المخرج جاد شويري في أغنية "قامت القيامة"، والتي استطاعت أن تحقق بها نجاح، يجعلها راضية عنه.





كما يذكر أن آخر أغانى لولا جفان "مفيش كده" والذى أخرجها جاد شويرى وظهر فيه بمقطع راب، والأغنية من كلمات محمد رفاعى وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.