درة ترد على شائعات زواجها.."هتجوز والله"

قامت الفنانة درة بالرد على الشائعات الكثيرة التي تتحدث عن زواجها والتي كان من ضمنها شائعة زواجها من الفنا ن الراحل نور الشريف قائلة "دي إشاعات بحته مينفعش في ناس بيبقا ليها احترامها وأنا مقابلتوش كتير في حياتي" وذالك من خلال حوار صحفي مع "إي تي بالعربي".وذكرت درة أن السبب في الشائعات أن الجمهور يركز في حياة الفنان الشخصية ولكن جميع الشائعات تكون غير حقيقية وإذا كان يوجد شئ حقيقي فإن الجمهور لا يعلمه،وكان الجمهور أيضا قد اهتم وتسائل عن سبب عدم زواج درة حتى الآن وردت على ذالك قائلة "هتجوز والله".وكانت قد انتشرت شائعات في شهر ديسمبرالماضي من عام،تثير الجدل حول النجم الراحل نور الشريف ودرة وزواجهما ولكن كانت هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة من خلال نفي درة قائلة "شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة" ووضحت أن علاقتها جيدة بزوجة نور الشريف وابنته.وعرف سبب انتشار هذه الشائعات لأن الفنانة التونسية درة ذكرت حبها لنور الشريف ومحبتها له من خلال إحدى حوارتها مع أحد القنوات المحلية ولكن فهم الجمهور كلامها خطأ.يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم وتأليف يحيي فكري وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وخالد سرحان وتحدث الفيلم عن قصة أمين شرطة يبحث في القضايا التي تخص الفقراء.