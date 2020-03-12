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أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

الخميس 12/مارس/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علق برشلونة الإسباني في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت على قرار رابطة الدوري الإسباني بإيقاف البطولة في الأسبوعين المقبلين على الأقل.

وقال النادي في بيانه:"نظراً للمستجدات في هذا الصباح، بعد الحجر الذي أقيم للاعبي ريال مدريد وإحتمال وجود نتائج إيجابية محتملة لفحص فيروس كورونا للاعبين من أندية أخرى، يُعلن النادي تأييده لهذا القرار".

واختتم النادي بيانه:"سيتم إعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي الصادر في الأندية المتأثرة والمواقف المحتملة الأخرى التي قد تنشأ".

وعلى صعيد آخر، أصبحت مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل مهددة أيضًا بالتأجيل.

وتمكن برشلونة في الثامن من هذا الشهر من تحقيق الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وأقيمت مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.
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