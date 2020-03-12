Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب ليستر سيتي يعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:59 م
Advertisements
برندان روجرز
برندان روجرز
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن براندن روجرز مدرب ليستر سيتي عن مفاجأة كبيرة بشأن إصابة عدد من نجوم الثعالب بفيروس كورونا.

وأكد مدرب ليسترسيتي براندن روجرز عن وجود اشتباه في إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية منذ قليل.

ويعيش العالم هذه الأيام أجواء مخيفة بسبب انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من البلدان وبدأت السلطات في إتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذا الوباء.

وكان فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في عدد كبير من الدول بسبب إصابة الآلاف من الأشخاص بهذا الوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة ايقاف النشاط الرياضي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يجهز مفاجأة للاعبي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعة و 23 دقيقة

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ 40 دقيقة

كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

04:33 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status