لولا جفان عن أغنيتها الجديدة: سعيدة بردود أفعال الجمهور .. وأحب الغناء باللهجة المصرية





أعربت الفنانة اللبنانية لولا جفان عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على أغنيتها الجديدة "قامت القيامة"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وتعاونت فيها مع المخرج جاد شويري.





وقالت لولا جفان ل'Et بالعربي' أنها سعيدة جدا بالردود الأفعال على أغنية "قامت القيامة"، وأنها لم تتوقع هذه الردود.





وعن غنائها باللهجة المصرية، أوضحت أنها الأغنية الرابعة التى تقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنياتها شيكولاتة، مفيش كده، واجيله كده، وذلك لحبها للهجة المصرية، التى تربت عليها منذ صغرها من خلال الأغانى والأفلام المصرية.



يذكر أن آخر أغانى لولا جفان "مفيش كده" والذى أخرجها جاد شويرى وظهر فيه بمقطع راب، والأغنية من كلمات محمد رفاعى وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة، ومن المتوقع أن يضاعف الكليب هذا الرقم قبل نهاية العام الجارى.