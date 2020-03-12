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"جريفيث": إعادة فتح الطرق في الحديدة أمر ضروري

الخميس 12/مارس/2020 - 04:51 م
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مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
الفجر
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قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن إعادة فتح الطرق في الحديدة هو أمر ضروري.

وأوضح "جريفيث"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أنه يجب تشاطر السلطة بين المكونات المختلفة في اليمن خلال عملية انتقالية.

ووصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس الأربعاء، إلى صنعاء في زيارة جديدة تهدف لخفض التصعيد العسكري في اليمن مع استمرار المعارك العنيفة، منذ نحو شهرين، بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف ومأرب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي جريفيث زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وعدداً من قيادات الميليشيا، خلال زيارته الحالية لصنعاء، وهي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.

وتواصلت، أمس، المواجهات المسلحة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب، حيث أحرزت القوات الحكومية، بإسناد جوي من التحالف العربي، مكاسب ميدانية بعدما كانت الميليشيات حققت انتصارات لا سيما في الجوف.

وأفشلت القوات الحكومية هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه مدينة مأرب من جهة مديرية صرواح وشنت هجمات عكسية على الميليشيا في مواقعها بصرواح وجبال هيلان.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، أربع غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف، ونفذت ثلاث غارات على الأقل على تحركات للحوثيين في شمال مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب. 

وكثف التحالف العربي، ولليوم الثاني على التوالي، ضرباته الجوية على مواقع وتعزيزات ومخابئ أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من مديريات محافظة حجة الحدودية مع السعودية .

ورصد مراقبون 12 غارة على مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي في مديرية حرض، المعبر الحدودي بين اليمن والسعودية في شمال محافظة حجة، فيما دمرت أربع غارات أهدافاً تابعة للميليشيات في مديرية بكيل المير الواقعة شمال شرق حجة وترتبط بحدود مع المملكة ومحافظة صعدة. 

كما استهدفت غارتان جويتان موقعين عسكريين لميليشيات الحوثي في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وأوقعت الضربات الجوية خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، صعدت الميليشيات الحوثية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية، واستهدفت مجدداً نقاط المراقبة المشتركة شرق مدينة الحديدة ما أسفر عن إصابة ضابط ارتباط تابع للقوات الحكومية المشتركة بجروح بالغة. 
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الكلمات المفتاحية

مارتن جريفيث فتح الطرق اليو اليمن الحديدة

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