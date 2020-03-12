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القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:54 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بدائرة المحافظة، وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ بحى شرق وغرب، لمتابعة أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف ومواصلة الجهود والجاهزية والاستعداد التام للتعامل الفورى مع مياه الأمطار المتراكمة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وانتظام التيار الكهربائى والتعامل مع فصل التيار على الفور، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق تساقط الأمطار، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة، واستمرار الأعمال حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جهتها فقد أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، ان مديرية الصحة انتهت من كافة الإستعدادات على مستوى القطاع الصحى بكفرالشيخ، سواء على مستوى القطاع العلاجى أو على مستوى قطاع الطب الوقائى، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت الموافق 14 مارس.

وأكدت على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة ورفع درجة الإستعداد بهذه المستشفيات، وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى، وتواجد جميع مديرى المستشفيات، وكذلك مديرى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ، وكذا جاهزية فرق الانتشار السريع بالوقائي والعلاجى تحسبًا لأى حادث أو حدث قد يؤثر على الصحة العامة.

كما قدمت وكيل وزارة الصحة، عددًا من النصائح، أهمها الالتزام بالمنزل وعدم الخروج لأى سبب من الأسباب، وخاصةً لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسيه والأمراض الصدرية، وكذلك الأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب السن الأكبر من 65 عام، لتجنب حدوث مضاعفات تزامنًا مع عدم استقرار أحوال الطقس، كما نصحت بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه، وعدم الخروج الا لظروف اضطرارية، وتجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
القوات المسلحة تدفع بـ"معدات" لكسح تجمعات مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)
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