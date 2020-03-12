وزير التموين: صرف دفعة دقيق للمخابز تكفي 3 أيام

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الجميع كان متوقع حدوث طقس متقلب اليوم، وتساقط أمطار غزيرة؛ ولذا تم التوجيه منذ الأمس بإنشاء غرف عمليات على مستوى جميع المحافظات والمديريات وعلى مستوى الوزارة تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمل المنظومة التموينية خلال التقلبات المناخية الحالية.





وأضاف "المصيلحي"، خلال حواره مع مراسل الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه تم أخذ قرار بصرف دفعة دقيق للمخابز تكفي 3 أيام حتى لا يكون هناك مشكلة في توصيل الدقيق للمخابز، وتم التأكد على مستوى كافة المديريات من توفر السلع التموينية والوقود بكافة محطات البنزين، وكافة محطات التعبئة، منوهًا بأنه تم تسليم أكثر من 65%-75% من الحصص التموينية لكافة المديريات رغم عدم الوصول لمنتصف الشهر.





وتابع وزير التموين، أن رئيس الوزراء يتابع الموقف كل ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء، وكنا متوقعين أن تكون الظروف الجوية أكثر صعوبة مما نحن عليه الآن، ولم يحدث أي تعطل في أي مصلحة تهم المواطنين.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.



