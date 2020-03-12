الزمالك يؤمن نفسه ضد فيريرا



وكان الفيفا قد قرر تغريم الزمالك مبلغ 400 ألف دولار لصالح المدرب البرتغالي.



وأكد مسئولو الزمالك في خطابهم على وضع مستحقات المدرب في حسابه البنكي بالقاهرة وإرفاق ذلك بالمستندات للتأكيد على صحة موقفهم القانوني.



وأوضح مسئولو الزمالك على عدم إمكانية سحب المستحقات من الحساب ووضعها مرة أخرى.



وشددوا على أن المدرب هو الذي رفض من الأساس استلام المستحقات وقتها بعدما أوفى النادي بكل إلتزاماته المالية.,

حرص مسئولو نادي الزمالك على إرسال خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأمين أنفسهم في قضية البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.