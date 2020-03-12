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مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من سحب تراكمات مياه الامطار بكافة المناطق بمدينة الغردقة وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق.

ومن جانبه اكد المهندس محمد عيسي القائم بأعمال رئيس شركه مياه البحر الأحمر أن الشركة تواصل إعلانها لحالة الطوارئ والتعامل الفورى مع أى تقلبات في الطقس كما تتلقي الشركة طوال 24 ساعه جميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125.

ومن جهة أخرى تبذل الشركة قصارى جهدها لعدم تعرض اى مدينة من مدن المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، وتواصل فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى والازمات الطوارئ عملها بنظام النوبتجيات طوال اليوم للتعامل مع أى تقلبات في الطقس علي الفور.

وفي ذات السياق تواصل كافة فروع الشركة بجميع مدن المحافظة جاهزيتها من خلال السيارات والمعدات والأفراد لمواجهة اى طقس سيئ قد تتعرض له إحدى المدن.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.

 
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات مياه الأمطار بالغردقة مع استمرار إعلان حالة الطوارئ (صور)
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