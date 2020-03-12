Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق مبنى الكونجرس أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بأنه تم اغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة موظف يتبع لمكتب عضوة مجلس النواب الأمريكي ماريا كانتويلز، بفيروس كورونا لتصبح بذلك أول إصابة مؤكدة بالوباء داخل الكونجرس.

وأعلن مكتب كانتويلز أنه تم عزل الموظف ووضعه قيد الحجر الصحي الإلزامي. وكان عضو الكونجرس الجمهوري، دوج كولينلز أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس.

في نفس الصدد، قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية تطالب بتوفير أقنعة للوجه للاستخدام العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وتأمل إدارة الرئيس ترامب في أن يوافق الكونجرس على النظر في تعديلات لقانون التأهب العام والاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير مثل هذه الحماية للعاملين في المجال الصحي بشكل دائم.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 38 بينما تخطى عدد حالات الإصابة به 1300 شخص.

وتعد ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا الأكثر تضررا من تفشي الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن فيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبنى كورونا اليو الكونجرس الزوار اغلاق

أخبار تهمك

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ ساعة و 23 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بسبب أحمد إبراهيم.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يجهز مفاجأة للاعبي الفريق

منذ أقل من ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 10 ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ 40 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار ناري في ريال مدريد بعد إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"أبل" تغلق فروعها في الصين بسبب كورونا

فيروس كورونا يصيب حوالي 12000 شخص حول العالم

أحمد عز وفهمي ومحمد ممدوح ينجون من الإصابة بفيروس كورونا

إيران.. مواجهات بين محتجين والشرطة بسبب فيروس "كورونا"

واشنطن تتعهد بتقديم مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

بسبب "كورونا".. الكويت تعلن ارسال طائرة خاصة لإجلاء رعاياها من إيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:51 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

03:49 م

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

02:21 م

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

04:33 م

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status