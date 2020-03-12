إغلاق مبنى الكونجرس أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب كورونا

ويذكر أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة موظف يتبع لمكتب عضوة مجلس النواب الأمريكي ماريا كانتويلز، بفيروس كورونا لتصبح بذلك أول إصابة مؤكدة بالوباء داخل الكونجرس.

وأعلن مكتب كانتويلز أنه تم عزل الموظف ووضعه قيد الحجر الصحي الإلزامي. وكان عضو الكونجرس الجمهوري، دوج كولينلز أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس.





في نفس الصدد، قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية تطالب بتوفير أقنعة للوجه للاستخدام العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.