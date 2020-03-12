تراجع حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب خلال تعملات اليوم الخميس بشكل حاد لتستمر سلسلة الخسائر في المعدن الأصفر، وخسرت أوقية الذهب نحو 54 دولار مع ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار البنك المركزي الأوربي.









وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في خطوة توافقت مع التوقعات، لكنه أعلن تنفيذ صافي مشتريات أصول إضافية بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي.





واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بدأً من يوم الجمعة المقبلة وحتى 30 يوماً في محاولة للحد من انتشار الوباء المميت "كورونا".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" كوباء عالمي، كما أبلغت أن عدد الإصابات العالمية تجاوزت 119.100 ألف حالة.





ويتدافع المستثمرون على حيازة الذهب باعتباره ملاذ آمن في أوقات الأزمات أو عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.





وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.2 المائة أو ما يعادل 53 دولاراً عند مستوى 1589.30 دولاراً للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1651 دولاراً.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس الذهب بنحو 3.3 بالمائة بما يعادل 54.62 دولار ليسجل 1580.42 دولار للأوقية .





كما تهاوى سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو بنحو 5.1 بالمائة لتصل إلى 15.92 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 97.37.









وتراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع تغير تطورات فيروس كورونا خلال التعاملات وارتفاع الدولار الأمريكي.



كما أعلن بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة، مع زيادة تكهنات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.



