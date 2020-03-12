Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاميتا فرنجية تشعل أنستجرام بفوتوسشين جرئ

الخميس 12/مارس/2020 - 06:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
خضعت الفنانة لاميتا فرجنية، لجلسة تصوير جديدة جرئية، وشاركت جمهورها بهذه الصور من خلال نشرها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لاميتا، خلال الصور مرتدية "بليزر قصير مكشوف الصدر بأكمام طويلة باللون البنفسجي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وإبرزت إطلالتها بنضارة شمس وحلق وعقد".


وعلقت فرنجية، على الصور قائلة:"مع السترة المثالية كل شئ ممكن تحقق من المزيد من العناصر".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور لاميتا، وجاءت التعليقت إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر لاميتا" وأضاف آخر"جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياعيني على الجمال والحلاوه كلها".


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي تم عرضه عام 2014، وشارك في البطولة الفنانة رحاب الجمل ومحمود الجبلاوي وراندا البحيري، ومن إخراج طوني نبيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة بين نجوم الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لأجل غير مسمى

منذ 43 دقيقة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. اللحظات الأولى لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ 34 دقيقة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحدث جلسة تصوير لـ لاميتا فرنجية وابنها

بالبكيني.. لاميتا فرنجيه في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام

في الصحراء.. لاميتا فرنجيه في أحدث جلسة تصوير

بنظارة شمس وبلوزة كات.. لاميتا فرنجية فى أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

بـ"هوت شورت" نورهان منصور تتألق على الريد كاربت

إيمي سالم "سوف اتوقف عن ارتداء الأسود عندما يصنعون لون أغمق" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

05:48 م

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status