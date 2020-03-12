لاميتا فرنجية تشعل أنستجرام بفوتوسشين جرئ

خضعت الفنانة لاميتا فرجنية، لجلسة تصوير جديدة جرئية، وشاركت جمهورها بهذه الصور من خلال نشرها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت لاميتا، خلال الصور مرتدية "بليزر قصير مكشوف الصدر بأكمام طويلة باللون البنفسجي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وإبرزت إطلالتها بنضارة شمس وحلق وعقد".وعلقت فرنجية، على الصور قائلة:"مع السترة المثالية كل شئ ممكن تحقق من المزيد من العناصر".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور لاميتا، وجاءت التعليقت إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر لاميتا" وأضاف آخر"جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياعيني على الجمال والحلاوه كلها".يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي تم عرضه عام 2014، وشارك في البطولة الفنانة رحاب الجمل ومحمود الجبلاوي وراندا البحيري، ومن إخراج طوني نبيه.